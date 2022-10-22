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Антон Шунин ответил на вопрос, почему «Динамо» снова начало побеждать

Антон Шунин ответил на вопрос, почему «Динамо» снова начало побеждать
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин объяснил, благодаря чему бело-голубые смогли прервать серию из неудачных встреч и снова начать побеждать.

«Мы хорошо начали сезон, довольно долго играли практически без поражений. Потом у нас был небольшой провал. Много разговаривали в команде на эту тему, искали причины. Где-то не выполняли требования тренера. Сейчас мы выходимся и бьёмся за каждый момент, друг за друга. Если один ошибается, то другой партнёр дорабатывает за него. Только так добываются очки — непросто, тяжело. Но когда на футбольном поле все одно целое, то поворачивается фортуна, везение и появляются голы и победы», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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