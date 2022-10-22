Видеообзор матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

Сегодня, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» встретился с «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Счёт в матче был открыт уже на 27-й секунде – автором взятия ворот стал нападающий «Локомотива» Франсуа Камано (1:0). Первый гол «Динамо» забил Фёдор Смолов (1:1). Второй гол «Динамо» забил Арсен Захарян, который поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного (1:2). Точку в матче поставил Даниил Фомин, реализовавший пенальти на 90+3-й минуте (3:1).

«Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).