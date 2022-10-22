Вратарь «Динамо» Шунин: вернулся ли Захарян? Он никуда и не уходил

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о партнёре по команде Арсене Захаряне после победы в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1). Захарян забил в этой игре гол прямым ударом со штрафного.



«Вернулся ли Захарян? Он никуда и не уходил. Он здесь, с нами. Нужно меньше внимания к нему — будет по-прежнему и радовать болельщиков», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» встретился с «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.