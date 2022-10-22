Даниил Фомин объяснил, почему «Динамо» не показывает зрелищный футбол

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин после победы над «Локомотивом» (3:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о зрелищности футбола своей команды.



«Сегодня «Динамо» качественно сыграло. Болельщики критикуют игру? Не знаю, после игры мы подошли к болельщикам — похлопали и поблагодарили их. Спасибо им за поддержку.



Чувствую ли, что «Динамо» стало менее зрелищным после ухода Шварца? Сложно сказать. Команда чуть поменялась, как и поменялся тренер — сейчас мы привыкаем к его требованиям. На сборах было две недели… В конце ТО пришли новые игроки, поэтому нужно реально смотреть на вещи. Главное, что сейчас прибавляем», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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