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Франсуа Камано объяснил поражение «Локомотива» от «Динамо»

Франсуа Камано объяснил поражение «Локомотива» от «Динамо»
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано поделился мнением о причинах поражения команды от московского «Динамо» со счётом 1:3.

«Одной из установок на игру было очень мощно, решительно и отважно войти в игру. Я очень рад, что мне удалось воплотить нашу установку в забитый мяч. После забитого гола наша команда не раскрывалась, играла компактно в обороне, при этом не оставляла свободных мест. Но «Динамо» удалось создать свои моменты — они всё время шли вперёд. По итогу наша игра разладилась, следствием этого стало сегодняшнее поражение. Мы расстроены», — передаёт слова Камано корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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