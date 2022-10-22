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Франсуа Камано отказался комментировать ситуацию с тренерами «Локомотива»

Франсуа Камано отказался комментировать ситуацию с тренерами «Локомотива»
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано отказался комментировать ситуацию с тренерами московского клуба. Ранее СМИ сообщали, что команду может возглавить Михаил Галактионов.

«Ситуацию с тренерами не буду комментировать», — передаёт слова Франсуа Камано корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, «Локомотив» ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра, назначив Андрея Фёдорова исполняющим обязанности перед матчем 13-го тура РПЛ с московским «Торпедо». В последней игре железнодорожники уступили «Динамо» со счётом 1:3.

«Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

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