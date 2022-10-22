«Реал» — «Севилья»: Модрич открыл счёт на пятой минуте

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют местный «Реал» и «Севилья». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На пятой минуте был открыт счёт в матче: Винисиус Жуниор левым краем забежал в штрафную, поднял голову и прострелил на дальнюю штангу, откуда набежавший Модрич ударом в касание расстрелял ворота и забил в 450-м матче за мадридскую команду.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Отметим, что в окончательную заявку на матч не попал действующий обладатель «Золотого мяча» француз Карим Бензема. У «Севильи» на поле появился Иско, выступавший за «Реал» с 2013 по 2022 год.
«Реал» в 10 матчах набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице первое место. «Севилья» (10) — 13-е.
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