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В «Локомотиве» ответили на вопрос о новом главном тренере

В «Локомотиве» ответили на вопрос о новом главном тренере
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Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с приглашением нового главного тренера московской команды.

«Как только будет принято решение по главному тренеру, мы сразу же его объявим. На сегодняшний день в орбите есть несколько специалистов. Информация, что Галактионову выслали контракт и он согласился? Когда идут предварительные консультации, то такая форма существует.

Как только мы будем иметь окончательное решение, мы сразу же его объявим. Насколько корректно вести переговоры с действующим тренером? Некорректно забегать вперёд и говорить о том, чего ещё не случилось», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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