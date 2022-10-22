Юрий Нагорных: Плутника нет в совете директоров «Локомотива»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, числится ли бывший председатель Александр Плутник в совете на данный момент.

«Плутника нет в совете директоров «Локомотива». Он не имеет отношения к команде сейчас? Сейчас — нет», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня состоялся матч между «Локомотивом» и «Динамо». Победу по окончании матча одержали бело-голубые — 3:1. После этой встречи у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей. «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.