Бруну Фернандеш — о ситуации с Роналду: самое важное — победы «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отказался подробно обсуждать отстранение своего соотечественника и одноклубника Криштиану Роналду.
«Мы не говорим об этом. Мы держим это внутри команды. Мы должны не выносить это из раздевалки, и никто другой не должен знать, чего мы хотим или о чём думаем. Самое важное для всех, включая Криштиану, — это победы команды», — приводит слова Фернандеша BT Sport.
Напомним, 37-летний Роналду был отстранён от тренировок с первой командой и не включён в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до его окончания. Позднее он принёс извинения в социальных сетях, но был вынужден тренироваться с командой «Юнайтед» U21, а также выплатил штраф в несколько сотен тысяч фунтов.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ», август-2022. Видеоролик:
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