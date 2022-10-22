Бруну Фернандеш — о ситуации с Роналду: самое важное — победы «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отказался подробно обсуждать отстранение своего соотечественника и одноклубника Криштиану Роналду.

«Мы не говорим об этом. Мы держим это внутри команды. Мы должны не выносить это из раздевалки, и никто другой не должен знать, чего мы хотим или о чём думаем. Самое важное для всех, включая Криштиану, — это победы команды», — приводит слова Фернандеша BT Sport.

Напомним, 37-летний Роналду был отстранён от тренировок с первой командой и не включён в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до его окончания. Позднее он принёс извинения в социальных сетях, но был вынужден тренироваться с командой «Юнайтед» U21, а также выплатил штраф в несколько сотен тысяч фунтов.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ», август-2022. Видеоролик: