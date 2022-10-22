В «Локомотиве» сообщили, что Юрий Сёмин не вернётся в клуб в качестве главного тренера

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб не планирует возвращать Юрия Сёмина к тренерской работе.

«Попросим ли помощи Сёмина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.



Мы не уверены, что Сёмин поможет? Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, недавно «Локомотив» отправил в отставку немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра. На его место, по сведениям СМИ, железнодорожники хотят назначить Михаила Галактионова. Также был уволен спортивный директор «Локо» Томас Цорн.