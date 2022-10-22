Нагорных не стал отвечать, могут ли Поляцкин и Хабаров войти в структуру «Локомотива»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о том, присоединятся ли к структуре клуба бывшие менеджеры «Чертаново» Сергей Хабаров и Дмитрий Поляцкин.
«Полянский и Хабаров могут войти в структуру клуба? Не буду сейчас это комментировать. Очень много слухов, кто может прийти в «Локомотив»… Структура рабочая, мы готовимся к матчам.
В любую структуру всегда входят новые люди. Во главу угла ставится эффективность работы того или иного специалиста. В спорте, как мы знаем, это ценится прежде всего», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня состоялся матч между «Локомотивом» и «Динамо». Победу по окончании матча одержали бело-голубые — 3:1. После этой встречи у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей.
- 22 октября 2022
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