Нагорных: спортивная вертикаль «Локомотива» не должна целиком состоять из иностранцев

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что спортивная вертикаль московского клуба не должна состоять исключительно из иностранцев.

«Мы по структуре спортивной работы клуба обязательно проинформируем, как только будут приняты решения. Мы хотим выстроить такую систему, которая позволила бы «Локомотиву» ежегодно до уровня конкурентоспособности первой команды поднимать такое количество, как было в системе «Локомотива».

Нужно вернуться до того момента, пока не пришли немцы? Целиком из иностранных специалистов спортивная вертикаль не должна состоять. Есть традиции, есть тренерские силы, на которые клуб всегда опирался и в будущем будет опираться», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.