В «Локомотиве» рассказали о возможном воссоздании «Казанки»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о том, будет ли воссоздан бывший фарм-клуб железнодорожников «Казанка».
«Будет ли «Казанка» воссоздана? Может и не будет называться «Казанка». Вопрос не в названии, нам важна система. Нам важно, чтобы после академии игроки имели возможность и определённое время находиться в единой стройной системе в клубе для того, чтобы их уровень позволял конкурировать с ведущими игроками за место в основном составе. Это задача любой футбольной системы.
В зимнюю паузу у нас будет достаточно времени, чтобы порассуждать. Давайте сегодня не будем забегать вперёд, это очень серьёзный вопрос. В этом плане очень важно будет мнение Юрия Павловича Сёмина. Как достроить систему, как её отрегулировать, чтобы она дала результат. Это очень непростой вопрос. Очень скрупулёзно будем над этим работать», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 22 октября 2022
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