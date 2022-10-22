В «Локомотиве» ответили на вопрос, будет ли произведена чистка состава

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, будет ли в московской команде чистка состава.

«В «Локомотиве» будут играть те, кто нацелен на игру, разделяет ценности футбола, кто на поле должен отдать все силы, чтобы радовать наших болельщиков. Сегодня «Локомотив» — это клуб железнодорожников. Очень большой коллектив стоит за клубом, коллектив российской железной дороги. Мы хотим видеть в клубе тех футболистов, которые эти ценности разделяют», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, недавно «Локомотив» отправил в отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра. Помимо немецкого наставника, был уволен спортивный директор Томас Цорн.