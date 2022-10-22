«Закрой рот и стой молча!» Наир Тикнизян вступил в перепалку с фанатом «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян вступил в жёсткую словесную перепалку с болельщиком железнодорожников после поражения в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:3). В соцсетях появилось видео, на котором видно окончание конфликта футболиста с фанатом.
«Я с тобой не буду нормально общаться, ты понял?! Закрой свой рот и стой молча! Ты как истеричка себя ведёшь, наберись терпения! Когда мы выиграем три игры, или четыре-пять, я посмотрю, как ты будешь говорить!» — сказал Тикнизян фанату на видео в телеграм-канале «Футбольный Биги» и направился к выходу со стадиона.
Напомним, «Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте.
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