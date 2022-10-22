Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Мхитаряна на 95-й минуте помог «Интеру» вырвать победу у «Фиорентины»

Гол Мхитаряна на 95-й минуте помог «Интеру» вырвать победу у «Фиорентины»
Комментарии

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором миланский «Интер» гостил у «Фиорентины». Матч прошёл на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Миланский клуб обеспечил себе комфортное преимущество уже в самом начале встречи. На второй минуте «Интер» вышел вперёд благодаря голу Николо Бареллы после передачи Лаутаро Мартинеса, а на 15-й минуте отличился уже сам аргентинский форвард. На 33-й минуте футболист флорентийской команды Артур Кабрал сумел сократить отставание своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 60-й минуте Нанитамо Иконе сумел сравнять счёт в матче, ассистировал ему Кристиан Куаме. На 73-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. На 90-й минуте форвард хозяев Лука Йович сравнял счёт. На 95-й минуте полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян реализовал свой момент и принёс своей команде победу — 4:3.

Эта победа позволила миланскому клубу набрать 21 очко и подняться на седьмое место турнирной таблицы. «Фиорентина», у которой 10 очков, занимает 13-ю строчку.

Италия - Серия А. 11-й тур
22 октября 2022, суббота. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 4
Интер М
Милан
0:1 Барелла – 2'   0:2 Мартинес – 15'   1:2 Кабрал – 33' (пен)   2:2 Иконе – 60'   2:3 Мартинес – 73' (пен)   3:3 Йович – 90'   3:4 Мхитарян – 90+5'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022