Гол Мхитаряна на 95-й минуте помог «Интеру» вырвать победу у «Фиорентины»

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором миланский «Интер» гостил у «Фиорентины». Матч прошёл на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Миланский клуб обеспечил себе комфортное преимущество уже в самом начале встречи. На второй минуте «Интер» вышел вперёд благодаря голу Николо Бареллы после передачи Лаутаро Мартинеса, а на 15-й минуте отличился уже сам аргентинский форвард. На 33-й минуте футболист флорентийской команды Артур Кабрал сумел сократить отставание своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 60-й минуте Нанитамо Иконе сумел сравнять счёт в матче, ассистировал ему Кристиан Куаме. На 73-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. На 90-й минуте форвард хозяев Лука Йович сравнял счёт. На 95-й минуте полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян реализовал свой момент и принёс своей команде победу — 4:3.

Эта победа позволила миланскому клубу набрать 21 очко и подняться на седьмое место турнирной таблицы. «Фиорентина», у которой 10 очков, занимает 13-ю строчку.