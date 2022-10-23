Иньеста: Месси — лучший игрок, которого я видел. Он — номер один

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высоко оценил футбольный талант своего бывшего партнёра по команде Лионеля Месси, который сейчас выступает за «ПСЖ». По словам Иньесты, аргентинец является лучшим футболистом, которого он видел.

«Месси — лучший игрок, которого я когда-либо видел. Я никогда не встречал таких игроков. Это касается не только матчей – он даже на тренировках делает невероятные вещи. Для меня Месси – номер один, и лучше него никого нет», — приводит слова Андреса Иньесты Barca Universal.

В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал десять результативных передач.

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