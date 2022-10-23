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«Не могу говорить, что мы заслужили победу». Поттер — о ничьей «Челси» с «МЮ»

«Не могу говорить, что мы заслужили победу». Поттер — о ничьей «Челси» с «МЮ»
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Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничью своих подопечных в матче с «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:1.

«Я увидел много положительных моментов с точки зрения количества усилий, которые ребята вкладывали в игру. «Манчестер Юнайтед» был лучше нас в течение первых 30 минут, и мы должны были ответить, и я уверен, что мы это сделали.

Ребята отдали все силы, и, когда ты забиваешь в конце игры, а затем пропускаешь, возникает ощущение, что ты потерял очки. Но если рассматривать ход игры целиком, то очко, вероятно, в самый раз. Я не могу стоять здесь и говорить, что мы заслужили победу. У двух команд был шанс, и очко — это почти то, что нужно», — цитирует Поттера британское издание BBC.

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