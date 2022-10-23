У Варана диагностировали травму подколенного сухожилия, его участие на ЧМ под вопросом

У центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана диагностирована травма подколенного сухожилия. Как сообщает Get French Football News со ссылкой на собственные источники, в ближайшие 48 часов врачи манкунианцев проведут несколько тестов, чтобы подтвердить, есть ли у игрока шанс поехать со сборной Франции на чемпионат мира, который стартует менее чем через месяц — 20 ноября.
Напомним, Рафаэль Варан получил травму на 67-й минуте матча с «Челси». В борьбе за мяч с нападающим синих Пьер-Эмериком Обамеянгом француз совершил неудачный подкат, в результате которого получил повреждение. Рафаэль покидал поле в слезах, пряча лицо под футболку. Вместо него на поле вышел шведский защитник Виктор Линделёф.
Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью — 1:1. В составе лондонской команды отличился полузащитник Жоржиньо, реализовавший пенальти, а за «красных дьяволов» забил хавбек Каземиро.
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