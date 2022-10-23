Футболист «Спартака» Оганесян ответил на вопрос о возможной смене гражданства
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Полузащитник «Спартака», который выступает на правах аренды за «Оренбург» Степан Оганесян высказался о возможном выступлении за сборную Армении. На данный момент на счету Оганесяна один матч за молодежную национальную команду России.
«У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить. Получал ли предложение сыграть за сборную Армении? Разговаривали, но ни к чему конкретному не пришли. На данный момент не рассматриваю смену гражданства. Спокойно отношусь к тем, кто меняет гражданство. Каждый сам вправе решать, менять гражданство или нет», — приводит слова Оганесяна Metaratings.
В нынешнем сезоне чемпионата России Оганесян принял участие в 8 матчах, в которых отметился результативной передачей.
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