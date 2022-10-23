Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Спартака» Оганесян ответил на вопрос о возможной смене гражданства

Футболист «Спартака» Оганесян ответил на вопрос о возможной смене гражданства
Комментарии

Полузащитник «Спартака», который выступает на правах аренды за «Оренбург» Степан Оганесян высказался о возможном выступлении за сборную Армении. На данный момент на счету Оганесяна один матч за молодежную национальную команду России.

«У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить. Получал ли предложение сыграть за сборную Армении? Разговаривали, но ни к чему конкретному не пришли. На данный момент не рассматриваю смену гражданства. Спокойно отношусь к тем, кто меняет гражданство. Каждый сам вправе решать, менять гражданство или нет», — приводит слова Оганесяна Metaratings.

В нынешнем сезоне чемпионата России Оганесян принял участие в 8 матчах, в которых отметился результативной передачей.

«30 игроков из России хотят гражданство Казахстана». В Астане задумались о будущих звёздах «30 игроков из России хотят гражданство Казахстана». В Астане задумались о будущих звёздах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022