Круглый стол по вопросу Fan ID должен состояться на следующей неделе

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о том, когда состоится круглый стол по вопросу Fan ID, и сообщил, что формат мероприятия будет видоизменён относительно запланированного изначально.
«Уже в самое ближайшее время состоится круглый стол, но по формату он таковым не будет. Встреча будет проходить в формате брифинга: вопрос – ответ. Наверное, так даже будет лучше для СМИ. На нём все смогут задать свои и получить ответы.
Думаю, что мероприятие состоится уже на следующей неделе. Будьте готовы. Приглашение всем будет рассылать Минспорта. За приглашение клубов РПЛ, руководителей РФС отвечает Александр Алаев», – приводит слова Свищёва «РБ Спорт».
Закон о Fan ID действует в российском футболе с сезона-2022/2023. Для посещения матчей РПЛ требуется карта болельщика. Сейчас она необходима на «Екатеринбург Арене», стадионе «Нижний Новгород», «Ростов Арене», «Солидарность Арене» в Самаре и сочинском «Фиште».
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