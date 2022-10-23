Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин рассказал, что сделал бы, если бы ему пришла повестка

Аршавин рассказал, что сделал бы, если бы ему пришла повестка
Комментарии

Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, что бы сделал, если получил повестку.

«Если бы вручили повестки, то пошёл бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали — я бегать точно не буду», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, В составе «Зенита» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. За клуб из Санкт-Петербурга россиянин провёл 374 матча, в которых записал в свой актив 78 голов и 106 результативных передач.

Также за свою карьеру футболист выступал за лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.

Подвиг Аршавина повторили спустя 11 лет! Теперь «Ливерпуль» безнадёжно отстал от лидера Подвиг Аршавина повторили спустя 11 лет! Теперь «Ливерпуль» безнадёжно отстал от лидера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022