Аршавин рассказал, что сделал бы, если бы ему пришла повестка

Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, что бы сделал, если получил повестку.

«Если бы вручили повестки, то пошёл бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали — я бегать точно не буду», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, В составе «Зенита» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. За клуб из Санкт-Петербурга россиянин провёл 374 матча, в которых записал в свой актив 78 голов и 106 результативных передач.

Также за свою карьеру футболист выступал за лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.