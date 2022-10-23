Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин – о Чалове: поездка за границу помогает ему создавать больше моментов

Аршавин – о Чалове: поездка за границу помогает ему создавать больше моментов
Комментарии

Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение о прогрессе форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Напомним, что первую половину 2022 года нападающий провёл в составе «Базеля» на правах аренды.

«Не сказал бы, что это перезагрузка — все-таки он не был там так уж долго. Но в целом эта поездка точно придала уверенности, и физически он стал крепче. Это помогает ему выигрывать больше единоборств и, следовательно, создавать больше моментов», – сказал игрок армейцев в интервью Sport24.

В сезоне-2022/2023 24-летний россиянин принял участие в 15 встречах, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очка после 12 матчей. В следующем туре армейский клуб сыграет на выезде с «Оренбургом» (23 октября, стартовый свисток — в 14:00 мск).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022