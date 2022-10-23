Аршавин – о Чалове: поездка за границу помогает ему создавать больше моментов

Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение о прогрессе форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Напомним, что первую половину 2022 года нападающий провёл в составе «Базеля» на правах аренды.
«Не сказал бы, что это перезагрузка — все-таки он не был там так уж долго. Но в целом эта поездка точно придала уверенности, и физически он стал крепче. Это помогает ему выигрывать больше единоборств и, следовательно, создавать больше моментов», – сказал игрок армейцев в интервью Sport24.
В сезоне-2022/2023 24-летний россиянин принял участие в 15 встречах, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очка после 12 матчей. В следующем туре армейский клуб сыграет на выезде с «Оренбургом» (23 октября, стартовый свисток — в 14:00 мск).
- 23 октября 2022
-
05:45
-
05:18
-
04:58
-
04:14
-
04:11
-
03:49
-
03:25
-
00:55
-
00:48
-
00:41
-
00:29
-
00:24
-
00:14
-
00:05
- 22 октября 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:33
-
22:30