Аршавин – о Чалове: поездка за границу помогает ему создавать больше моментов

Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение о прогрессе форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Напомним, что первую половину 2022 года нападающий провёл в составе «Базеля» на правах аренды.



«Не сказал бы, что это перезагрузка — все-таки он не был там так уж долго. Но в целом эта поездка точно придала уверенности, и физически он стал крепче. Это помогает ему выигрывать больше единоборств и, следовательно, создавать больше моментов», – сказал игрок армейцев в интервью Sport24.



В сезоне-2022/2023 24-летний россиянин принял участие в 15 встречах, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.



ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очка после 12 матчей. В следующем туре армейский клуб сыграет на выезде с «Оренбургом» (23 октября, стартовый свисток — в 14:00 мск).