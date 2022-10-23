«Челси» не может победить «МЮ» в АПЛ уже десять матчей

Вчера, 22 октября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, в котором лондонский «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась вничью – 1:1.
Этот результат стал уже седьмой ничьей в последних десяти поединках между синими и манкунианцами, ещё три встречи завершились победой «красных дьяволов». Выиграть «аристократы» у своих оппонентов в АПЛ не могут уже десять встреч.
Последний раз в чемпионате Англии «Челси» побеждал «МЮ» в сезоне-2016/2017. Тогда лондонский клуб обыграл манкунианцев на «Стэмфорд Бридж» со счётом 1:0.
Более продолжительная серия у «синих» была лишь дважды – 12 игр без побед в противостоянии с «Блэкберном» в 1992-1998, а также 19 – с «Арсеналом» с 1995 по 2005 год.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 23 октября 2022
-
08:05
-
07:18
-
07:01
-
06:43
-
05:45
-
05:18
-
04:58
-
04:14
-
04:11
-
03:49
-
03:25
-
00:55
-
00:48
-
00:41
-
00:29
-
00:24
-
00:14
-
00:05
- 22 октября 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:41