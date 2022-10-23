«Челси» не может победить «МЮ» в АПЛ уже десять матчей

Вчера, 22 октября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, в котором лондонский «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась вничью – 1:1.



Этот результат стал уже седьмой ничьей в последних десяти поединках между синими и манкунианцами, ещё три встречи завершились победой «красных дьяволов». Выиграть «аристократы» у своих оппонентов в АПЛ не могут уже десять встреч.

Последний раз в чемпионате Англии «Челси» побеждал «МЮ» в сезоне-2016/2017. Тогда лондонский клуб обыграл манкунианцев на «Стэмфорд Бридж» со счётом 1:0.

Более продолжительная серия у «синих» была лишь дважды – 12 игр без побед в противостоянии с «Блэкберном» в 1992-1998, а также 19 – с «Арсеналом» с 1995 по 2005 год.

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