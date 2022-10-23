Андрей Тихонов назвал фаворита в матче «Спартак» — «Химки»

Экс-хавбек «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказал мнение об игре 14-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/2023 между красно-белыми и «Химками». Матч состоится сегодня, 23 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Однозначно фаворит «Спартак», который очень уверенно играет в последнее время. Они не проигрывают, болельщики верят в команду, видна тренерская работа. Определить фаворита не сложно, но нужно учитывать, что сейчас осень, погодные условия соответствующие. «Химки» очень эмоционально играют последние игры, нервничает Спартак Гогниев. Я думаю, что будет боевая игра, но «Спартак» должен побеждать», — сказал Тихонов в интервью Metaratings.ru.



Cтоличный клуб находится на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 26 очков. Подмосковная команда с 9 очками располагается на 15-й позиции.