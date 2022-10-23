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Аршавин признался, что смотрел матч ЦСКА — «Спартак» без звука

Аршавин признался, что смотрел матч ЦСКА — «Спартак» без звука
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Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком (2:2). Напомним, матч состоялся в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/2023 и был сыгран 16 октября.

«Я смотрел без звука — телик был вдали. В принципе нормальный матч, в котором была интрига. Сначала ЦСКА выглядел здорово, но потом «Спартак» забил, и ЦСКА пришлось отыгрываться. Хорош был Чалов — это позитивно для нашего чемпионата и для сборной, если он будет продолжать так играть. Соболева и Промеса тоже для себя отметил», – сказал Аршавин в интервью Sport24.

Армейцы находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ (25 очков). Красно-белые с 26 баллами располагаются на третьей позиции. Лидирует «Зенит» (33 очка).

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