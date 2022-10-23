Чимаев подрался с А. Нурмагомедовым, «МЮ» и «Челси» разошлись миром. Главное к утру

Конфликт шведско-чеченского бойца Хамзата Чимаева с россиянином Абубакаром Нурмагомедовым на турнире UFC 280, итоги главного матча 13-го тура чемпионата Англии и чемпионство Ислама Махачева в лёгком весе UFC. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».