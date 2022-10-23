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Чимаев подрался с А. Нурмагомедовым, «МЮ» и «Челси» разошлись миром. Главное к утру

Чимаев подрался с А. Нурмагомедовым, «МЮ» и «Челси» разошлись миром. Главное к утру
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Конфликт шведско-чеченского бойца Хамзата Чимаева с россиянином Абубакаром Нурмагомедовым на турнире UFC 280, итоги главного матча 13-го тура чемпионата Англии и чемпионство Ислама Махачева в лёгком весе UFC. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку на UFC 280.
  2. «Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Челси» благодаря голу Каземиро на 94-й минуте.
  3. Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC .
  4. Форвард «Колорадо» Ничушкин догнал лидирующего Панарина в гонке бомбардиров НХЛ.
  5. Пётр Ян в тяжёлом бою проиграл Шону О’Мэлли на UFC 280.
  6. «Локомотив» уступил «Динамо» и остался в зоне стыковых матчей.
  7. «Салават» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в «зелёном дерби» «Ак Барс».
  8. Ян опубликовал эмоциональный пост в адрес судей после поражения в бою с О’Мэлли на UFC 280.
  9. Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет.
  10. Махачев рассказал, почему выбрал Волкановски в качестве следующего соперника.
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