Чимаев подрался с А. Нурмагомедовым, «МЮ» и «Челси» разошлись миром. Главное к утру
Поделиться
Конфликт шведско-чеченского бойца Хамзата Чимаева с россиянином Абубакаром Нурмагомедовым на турнире UFC 280, итоги главного матча 13-го тура чемпионата Англии и чемпионство Ислама Махачева в лёгком весе UFC. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили драку на UFC 280.
- «Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Челси» благодаря голу Каземиро на 94-й минуте.
- Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC .
- Форвард «Колорадо» Ничушкин догнал лидирующего Панарина в гонке бомбардиров НХЛ.
- Пётр Ян в тяжёлом бою проиграл Шону О’Мэлли на UFC 280.
- «Локомотив» уступил «Динамо» и остался в зоне стыковых матчей.
- «Салават» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в «зелёном дерби» «Ак Барс».
- Ян опубликовал эмоциональный пост в адрес судей после поражения в бою с О’Мэлли на UFC 280.
- Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет.
- Махачев рассказал, почему выбрал Волкановски в качестве следующего соперника.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:14
-
09:00
-
08:55
-
08:21
-
08:05
-
07:18
-
07:01
-
06:43
-
05:45
-
05:18
-
04:58
-
04:14
-
04:11
-
03:49
-
03:25
-
00:55
-
00:48
-
00:41
-
00:29
-
00:24
-
00:14
-
00:05
- 22 октября 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:20
-
23:18
Партнерский контент