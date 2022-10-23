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Полузащитник «Спартака» Оганесян высказался на тему Fan ID в России

Полузащитник «Спартака» Оганесян высказался на тему Fan ID в России
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Хавбек «Спартака» Степан Оганесян, который в настоящий момент выступает на правах аренды за «Оренбург», высказал мнение по поводу появления в российском футболе Fan ID. Напомним, что данная система необходима для прохода на стадионы и уже задействована в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде.

«Мы играем для болельщиков, которые в трудное время находят возможности приходить на стадион поддерживать нас, а в последнее время заметно, что на стадионах количество болельщиков уменьшилось. Очень хочется, чтобы на матчи приходило много людей, и стадионы максимально заполнились», – сказал Оганесян в интервью в интервью Metaratings.ru.

Отметим, что закон о Fan ID вступил в силу 1 июля 2022 года.

В нынешнем сезоне РПЛ Оганесян принял участие в 8 встречах, в которых отметился одним ассистом.

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