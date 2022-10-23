Экс-президент «Торпедо» Тукманов: может, Талалаев договорился, что не приедет в Грозный

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер московской команды Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Ранее специалист работал в этом клубе.

«Может, при переходе в «Торпедо» Талалаев договорился, что не приедет в Грозный. Такое случается, и подобные случаи уже встречались. Надо к этой ситуации отнестись с пониманием. Это необычно, когда тренер не летит с командой на выезд. В любом случае, «Торпедо» будет непросто с «Ахматом». Команда у грозненцев очень хорошая, болельщики ее всегда поддерживают. «Торпедо» стало лучше готово функционально. В физическом плане автозаводцы не уступят «Ахмату». Буду болеть за «Торпедо», — приводит слова Тукманова РБ Спорт.

Ранее пресс-служба «Торпедо» сообщила, что Талалаев не полетел с командой на матч из-за болезни. Встреча «Ахмат» — «Торпедо» состоится сегодня, 23 октября. Начало: 19:00 мск.