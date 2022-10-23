Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» без Роналду выглядит лучше

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о ситуации с форвардом «красных дьяволов» Криштиану Роналду, который был отстранён от основной команды после того, как во время матча с «Тоттенхэм Хотспур» покинул скамейку запасных до окончания игры.



«Сейчас вы не встретите много болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые бы поставили Криштиану в стартовый состав. Команде лучше без него – они завают больше голов и набирают больше очков. Без него «Юнайтед» выглядит лучше. Закончите всё на этой неделе или заключите перемирие, чтобы доиграть до чемпионата мира, а затем покончите с этой ситуацией. Потому что этому должен прийти конец», — приводит слова Невилла Sky Sports.



Ранее главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что форвард исключён из состава лишь на матч с «Челси» (1:1).

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»