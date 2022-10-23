Гави: я всегда буду благодарен Куману. Он дал мне возможность в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал о происхождении своего имени, а так же вспомнил о переходе в испанский клуб и поблагодарил экс-наставника сине-гранатовых Рональда Кумана.

«Люди думают, что меня зовут Гави это из-за моего полного имени Пабло Мартин Паес Гавира, но это неправда, в моей первой команде было два игрока по имени Пабло, и, чтобы избежать неудобств, тренер назвал меня Гави.



Переход в «Барселону»? Я немного опасался, потому что не знал, что меня здесь ждет. Но мои родители успокоили меня. Они сопровождали меня, потому что мне было 10-11 лет.

Куман дал мне возможность, и я всегда буду благодарен ему за то, чему он меня научил. На «Сан-Сиро» перед матчем с Италией в полуфинале Лиги наций я впервые почувствовал давление. ноги тряслись, но как только игра началась, я почувствовал себя комфортно», — приводит слова Гави France Football.

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