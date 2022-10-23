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«Барселона», «Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль» нацелились на 17-летнего форварда «Боруссии» Д

«Барселона», «Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль» нацелились на 17-летнего форварда «Боруссии» Д
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Нападающий дортмундской «Боруссии» и молодёжной сборной Германии Юссуфа Мукоко может в скором времени сменить команду, сообщает Sport.es.

По информации источника, в услугах 17-летнего немецкого футболиста заинтересована «Барселона». За ситуацией с Мукоко также наблюдают мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль». Действующий контракт нападающего с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, Мукоко начал тренироваться с основным составом дортмундской «Боруссии» в январе 2020 года, а в ноябре того же года форвард дебютировал в немецкой Бундеслиге. В нынешнем сезоне Мукоко принял участие в 10 матчах чемпионата Германии, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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