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Эрик тен Хаг осудил гомофобные выкрики фанатов во время матча с «Челси»

Эрик тен Хаг осудил гомофобные выкрики фанатов во время матча с «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после матча своей команды с «Челси» (1:1) осудил болельщиков, произносивших гомофобные выкрики во время игры, которая состоялась на домашнем стадионе лондонцев «Стэмфорд Бридж». Во время матча капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш носил капитанскую повязку в поддержку движения ЛГБТК+.

«Гомофобии, как и всем формам дискриминации, не место в футболе. Наша команда гордится разнообразной фанатской базой и работой, которую нам пришлось проделать, чтобы уменьшить количество случаев, о которых мы слышали на стадионе сегодня.

Мы продолжим кампанию за инклюзивность и борьбу с дискриминацией как на футбольных стадионах, так и в виртуальном пространстве», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

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