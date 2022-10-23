Карим Бензема: не мог представить, что завершу карьеру, не получив «Золотой мяч»

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о важности получения «Золотого мяча».
«Глядя на «Золотой мяч», я чувствую радость и гордость. Сразу возникает масса воспоминаний и моментов из моей карьеры. В спорте нет более прекрасной награды, чем эта. Прежде всего, название. «Золотой мяч». Это что-то другое, великолепное, золотое — вершина красоты. А купить его нельзя. И он мой, я получил его сам. Безумие.
«Золотой мяч» — это олицетворение моей карьеры, жизни, истории. Я не мог представить, что завершу карьеру, не получив эту награду. Я делал всё ради этого, но получение «Золотого мяча» не было навязчивой идеей. И, тем не менее, это сводило с ума. Если ты стал обладателем этой награды, ты навсегда вошёл в историю своего вида спорта. Я играю в футбол, чтобы оставить что-то после себя, даже если это просто действия, эмоции», — приводит слова Бензема France Football.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема
- 23 октября 2022
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