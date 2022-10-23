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«Оренбург» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Оренбург» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 23 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Адлан Хатуев (Грозный). В роли резервного рефери выступит Ранэль Зияков (Набережные Челны).

ЦСКА набрал 25 очков в 13 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (18) — на девятом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

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