«Спартак» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 23 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступит Антон Фролов (Москва).



«Спартак» набрал 26 очков в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).