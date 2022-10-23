«Ахмат» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 23 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» сыграет с московским «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Торпедо».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев и Андрей Образко (оба — Ставрополь). В роли резервного рефери выступит Юнус Кошко (Белореченск).



Грозненский «Ахмат» набрал 20 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).