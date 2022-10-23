Жозе Моуринью: «Наполи» — фаворит, но иногда и фаворит проигрывает

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 11-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 с «Наполи».



«Наполи» — фаворит, но иногда и фаворит проигрывает. Неаполитанцы много забивают и хорошо обороняются, но мы должны выйти на этот матч и посмотреть, на что мы способны.



Мы в хорошей форме. После стольких матчей мы сумели поработать над некоторыми моментами. Что касается стиля игры — если команда мало забивает, но создаёт много моментов, то нельзя сказать, что это обороняющаяся команда», — приводит слова Моуринью L'Equipe.



Матч 11-го тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Рома» — «Наполи» состоится сегодня, 23 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры — в 21:45 мск.

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