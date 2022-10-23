«Бавария» сделает всё возможное, чтобы подписать Гарри Кейна в 2023-м

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн летом 2023 года может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Мюнхенская «Бавария», которая интересовалась англичанином в прошлое трансферное окно, сделает всё возможное, чтобы подписать футболиста. Об этом сообщает Sky Germany.
Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» надеется, что окончание контракта Кейна с лондонским клубом летом 2024 года поможет им переманить англичанина к себе в команду. Несмотря на это, и главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, и владелец клуба Даниэль Леви вряд ли согласятся легко расстаться с игроком даже за € 100 млн. Также неизвестно, какое решение примет сам футболист, так как есть вероятность, что он может продлить контракт со своей нынешней командой.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
- 23 октября 2022
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:39
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:34
-
10:26
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:47
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:14
-
09:00
-
08:55
-
08:21
-
08:05