«Бавария» сделает всё возможное, чтобы подписать Гарри Кейна в 2023-м

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн летом 2023 года может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Мюнхенская «Бавария», которая интересовалась англичанином в прошлое трансферное окно, сделает всё возможное, чтобы подписать футболиста. Об этом сообщает Sky Germany.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» надеется, что окончание контракта Кейна с лондонским клубом летом 2024 года поможет им переманить англичанина к себе в команду. Несмотря на это, и главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, и владелец клуба Даниэль Леви вряд ли согласятся легко расстаться с игроком даже за € 100 млн. Также неизвестно, какое решение примет сам футболист, так как есть вероятность, что он может продлить контракт со своей нынешней командой.

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