«СКА-Хабаровск» разгромил «Велес» со счётом 6:0

В матче 15-го тура Мелбет Первой лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Велес». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.
На 22-й минуте встречи счёт открыл защитник «СКА-Хабаровска» Магомед Мусалов. На 32-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Велеса», который успешно реализовал полузащитник хабаровчан Илья Петров. На 49-й минуте хавбек «Велеса» Марат Бокоев получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле. Через минуту Петров оформил дубль, вновь забив гол с пенальти. На 58-й минуте нападающий «СКА-Хабаровска» Саид Алиев забил четвёртый гол. На 78-й минуте форвард хозяев Тимур Жамалетдинов отправил пятый мяч в ворота гостей. На 82-й минуте итоговый счёт установил нападающий «СКА-Хабаровска» Яо Шарль.
«СКА-Хабаровск» набрал 20 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Велес» (13) — на 15-м месте.
- 23 октября 2022
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