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Сергей Силкин: «Локомотив» не похож на себя образца бывшего поколения — игра утеряна

Сергей Силкин: «Локомотив» не похож на себя образца бывшего поколения — игра утеряна
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин после победы бело-голубых в матче с «Локомотивом» (3:1) оценил игру команд. Победу динамовцам принесли мячи Фёдора Смолова, Арсена Захаряна и Даниила Фомина. Единственный гол железнодорожников на счету Франсуа Камано.

«Хорошая игра в исполнении «Динамо». «Локомотив» не похож на себя образца бывшего поколения и созыва — игра утеряна. Динамовцы владели преимуществом даже во втором тайме, несмотря на то, что выигрывали. Они больше подходили к воротам: как итог — заслуженно победили. Да и по всем статистическим данным превзошли соперника.

Мыслей при счёте 0:1, что «Динамо» не выиграет, — не было. Игра состоит из 90 минут и добавленного времени. Пропустили на первых секундах, но впереди ещё было 89 минут», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Победа позволила бело-голубым набрать 23 очка и подняться на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 12 баллами располагаются на 14 месте — в зоне стыковых матчей.

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