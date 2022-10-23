Милнер высказался о поражении «Ливерпуля» в матче с «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение в матче 13-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:1).



«Этот результат разочаровывает. У нас были шансы успешно завершить игру, но мы их не использовали. Мы предоставили сопернику возможность создать слишком много опасных моментов. Им нужно отдать должное, но мы, очевидно, разочарованы.



Это большая неудача, но мы должны сделать всё, чтобы это не отбросило нас ещё дальше. Мы должны отреагировать, восстановиться и вернуться через пару дней. Нам непросто, учитывая все травмы. Сейчас напряжённый период, так что всё складывается не лучшим образом. Мы изо всех сил пытаемся найти свой ритм. В нашей команде много отличных футболистов и проводим так много матчей. Но, думаю, мы должны справляться со всем лучше, чем сейчас», — приводит слова Милнера Liverpool Echo со ссылкой на Viaplay.

Самые результативные клубы в АПЛ