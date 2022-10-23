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«У меня плохой английский, чтобы объяснить это». Гвардиола — о результативности Холанда

«У меня плохой английский, чтобы объяснить это». Гвардиола — о результативности Холанда
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности форварда Эрлинга Холанда. 22-летний норвежец забил 22 мяча в 15 матчах за команду.

«Я из Каталонии, поэтому мой английский недостаточно хорош, чтобы объяснить это. Его цифры — невероятны, а уровень мастерства, разумеется, не вызывает никакого сомнения. Эрлинг очень амбициозен», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» летом 2022 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В 15 матчах за команду он забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. Ранее агент Холанда Рафаэла Пимьента сообщила, что цена следующего трансфера Эрлинга может приблизиться к отметке в € 1 млрд.

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