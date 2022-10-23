«У меня плохой английский, чтобы объяснить это». Гвардиола — о результативности Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности форварда Эрлинга Холанда. 22-летний норвежец забил 22 мяча в 15 матчах за команду.
«Я из Каталонии, поэтому мой английский недостаточно хорош, чтобы объяснить это. Его цифры — невероятны, а уровень мастерства, разумеется, не вызывает никакого сомнения. Эрлинг очень амбициозен», — приводит слова Гвардиолы ESPN.
Холанд стал игроком «Манчестер Сити» летом 2022 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В 15 матчах за команду он забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. Ранее агент Холанда Рафаэла Пимьента сообщила, что цена следующего трансфера Эрлинга может приблизиться к отметке в € 1 млрд.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 23 октября 2022
-
14:14
-
14:12
-
14:08
-
13:50
-
13:50
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:24
-
13:19
-
13:19
-
13:00
-
12:58
-
12:53
-
12:45
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:39
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:34
-
10:26
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:01