«Оренбург» — ЦСКА: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА.
«Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.
ЦСКА набрал 25 очков в 13 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (18) — на девятом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (33).
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