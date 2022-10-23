Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — ЦСКА: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Оренбург» — ЦСКА: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА.

«Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.

ЦСКА набрал 25 очков в 13 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (18) — на девятом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (33).

«Оренбург» — ЦСКА. Без Федотова на бровке жди беды «Оренбург» — ЦСКА. Без Федотова на бровке жди беды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022