Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч с «Удинезе»

Сегодня, 23 октября, состоится матч 11-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Торино». Начало встречи запланировано на 13:30 мск. Игра пройдёт на стадионе Дачия Арена (Фриули). Команды огласили стартовые составы. Отметим, что с первых минут на поле появится российский легионер туринцев Алексей Миранчук.



«Удинезе»: Сильвестри, Эбосс, Бийол, Перес, Удогие, Перейра, Самарджич, Уолас, Макенго, Сассесс, Деулофеу.

Запасные: Паделли, Пьяна, Бута, Абанква, Нуйтинк, Эхизибуэ, Эбоселе, Яяло, Арслан, Ловрич, Бету, Несторовски.



«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Зима, Схюрс, Буонджорно, Эйна, Лацаро, Лукич, Риччи, Миранчук, Влашич, Пеллегри.

Запасные: Фиоренца, Джемелло, Джиджи, Родригес, Синго, Войвода, Илькхан, Гарбетт, Адопо, Линетты, Радоньич, Карамо, Сек, Санабрия.