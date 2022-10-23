Хаджи считает, что «Спартак» обязан побеждать «Химки» несмотря на отсутствие Абаскаля

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Очень сложно предугадывать какие-то результаты, потому что чемпионат вступил в такую фазу, что каждая игра на вес золота и прогнозы очень сложно давать. Если просто анализировать команды в целом, «Спартак», конечно, сильнее «Химок» и обязан у них выигрывать и без Абаскаля. Но всякое бывает в футболе. Сложно говорить, как игра сложится.



Моё мнение вы знаете – я люблю «Спартак», за него переживаю. Думаю, «Спартак» выиграет с перевесом в два мяча», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч 14-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 23 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.