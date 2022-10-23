«Удинезе» — «Торино»: Эйна вывел гостей вперёд после передачи Миранчука
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В эти минуты проходит матч 11-го тура итальянской Серии А – «Удинезе» принимает «Торино».
На 14-й минуте встречи отметился голом игрок гостей Ола Эйна. Ему ассистировал российский легионер туринской команды Алексей Миранчук. Идёт первый тайм, этот гол остаётся единственным в игре.
Помимо Миранчука, в матче принимают участие экс-игроки ЦСКА: цвета «Удинезе» защищает словенец Яка Бийол, в стартовом составе туринской команды вышел Никола Влашич.
В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл за «Торино» 7 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
«Удинезе» после 10 игр имеет в активе 21 очко и занимает 6-ю позицию в турнирной таблице итальянского первенства, клуб из Турина набрал 11 баллов и располагается на 11-м месте.
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