«Удинезе» — «Торино»: Эйна вывел гостей вперёд после передачи Миранчука

В эти минуты проходит матч 11-го тура итальянской Серии А – «Удинезе» принимает «Торино».

На 14-й минуте встречи отметился голом игрок гостей Ола Эйна. Ему ассистировал российский легионер туринской команды Алексей Миранчук. Идёт первый тайм, этот гол остаётся единственным в игре.

Помимо Миранчука, в матче принимают участие экс-игроки ЦСКА: цвета «Удинезе» защищает словенец Яка Бийол, в стартовом составе туринской команды вышел Никола Влашич.

В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл за «Торино» 7 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

«Удинезе» после 10 игр имеет в активе 21 очко и занимает 6-ю позицию в турнирной таблице итальянского первенства, клуб из Турина набрал 11 баллов и располагается на 11-м месте.