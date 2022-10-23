Врач ЦСКА рассказал о состоянии игроков, которые пропустят матч с «Оренбургом»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в преддверии матча с «Оренбургом» рассказал о состоянии игроков, которые пропустят игру. Это Константин Кучаев, Бруно Фукс и Игорь Дивеев.



«Команда без происшествий добралась до Оренбурга, в Москве остались Константин Кучаев, Игорь Дивеев и Бруно Фукс. Кучаев был готов принять участие в игре, но заболел вирусной инфекцией. Завтра-послезавтра он продолжит подготовку к игре с «Локомотивом». Бруно Фукс также не прилетел в Оренбург, учитывая искусственный газон, форсировать подготовку мы не стали. Фукс также начнёт подготовку к «Локомотиву» в ближайшее время. Что касается Дивеева, его восстановление проходит по плану, надеемся, после Нового года он начнёт тренировки», — приводит слова Безуглова пресс-служба армейцев.

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