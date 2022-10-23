Комментатор Генич ищет футболку «Спартака». Он поспорил с Чаловым на действия «гол+пас»
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Футбольный комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале отреагировал на забитый мяч нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в ворота «Оренбурга». В начале сезона Генич поспорил с футболистом на количество результативных действий.
«Есть у кого игровая форма «Спартака» размера XL? Кто может одолжить на один матч?» — написал Генич.
Суть спора: 13 результативных действий по ходу сезона чемпионата России. Если Чалов делает меньше, то дарит Геничу две худи и три майки из коллекции своего мерча. Если делает больше, то Генич приходит на домашний матч ЦСКА в футболке «Спартака».
Сейчас у Фёдора Чалова уже 11 результативных действий в нынешнем сезоне чемпионата России. 10 из них — голы. Он идёт в тройке лучших бомбардиров сезона.
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